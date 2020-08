Ricerca: Balducci ed Imperiale, la SSIP è eccellenza nel Paese al servizio delle imprese

“Siamo eccellenza nel Paese” cosi il Presidente Graziano Balducci ed il direttore Edoardo Imperiale della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che ha la sua sede operativa nella ex Olivetti di Pozzuoli.

L’ultimo intervento legislativo ‘Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia e di quelli da essi derivati’ ha rappresentato un ulteriore riconoscimento che si aggiunge alle attività promosse.

“In questi mesi difficili – ricordano Balducci ed Imperiale – la SSIP ha costruito un ruolo centrale, ha ascoltato tramite Leather Update i protagonisti dell’Universo Moda, della filiera pelle, i vertici di UNIC, AIP, Unpac, Assomac, Anfia, Assocalzaturifici, Sistema Moda Italia, Confindustria Moda, di PO.TE.CO e delle Camera di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza.

Nei Distretti di Arzignano, di Santa Croce e di Solofra la collaborazione sempre più intensa e costruttiva con le Associazioni imprenditoriali e con gli Istituti Scolastici”.

In questi processi è centrale il Presidente Balducci “abbiamo rilanciato tutte le attività, abbiamo agito, assunto decisioni in coerenza e collaborazioni con i nostri più autorevoli interlocutori. Con Unic, con Assomac, Unpac, il lavoro è proficuo e continuo. La nostre sfide restano quelle della Ricerca, della Innovazione, della formazione e della normazione”.

Per Balducci è centrale l’attività avviata con i distretti “sempre ed in questa fase congiunturale e per il futuro dobbiamo eliminare tutto quello che è superfluo, ottimizzare i processi. In questa ottica ci sarà da rilanciare una intelligente collaborazione con l’

Istituto di Certificazione della Qualità per l’Industria Conciaria, l’unico Istituto di Certificazione in Europa e nel mondo specializzato esclusivamente per il settore pelle, un organismo che garantisce la massima competenza a differenza di altre esperienze”.

Per Edoardo Imperiale invece “Il nuovo servizio informativo e divulgativo della Leather Update ha aumentato di fatto la conoscenza è la diffusione delle tante attività della Stazione. Sui temi della Ricerca, Formazione, Normazione e sui progetti strategici puntiamo ad essere sempre più funzionali allo sviluppo delle imprese”.

Per il direttore giocano un ruolo fondamentale la rinnovata ed efficace offerta di servizi alle imprese, il Politecnico del Cuoio e i Dipartimenti per la ricerca avviati, quello ‘Sviluppo Prodotto’, quello sulle ‘Tecnologie di Processo’, quello sulle ‘Ambiente e sostenibilità ‘ ed ancora il Dipartimento ‘Biotecnologie Conciarie’ e sono motivo di orgoglio e stimolo a fare ancora meglio i numeri dei webinar. Circa 150 le imprese che hanno partecipato ai primi 3 workshop del nell’ambito dei programmi di divulgazione scientifica 2020.

“Non ci siamo fermati – sottolinea- e non ci fermeremo. In meno di due anni, dai rinnovati laboratori nella nuova sede, alle attività messe in campo abbiamo riposizionato la Stazione. Diamo risposte concrete ed efficaci all’intero sistema, merito della visione strategica del cda, del supporto fondamentale dei Soci ed al forte impegno, alla competenza e la professionalità dimostrata da tutto i dipendenti che stanno contribuendo alla rinnovata operatività ed affidabilità verso le imprese, alla nuova credibilità scientifica ed alla crescita reputazione verso le istituzioni (governative, nazionali e regionali) e tutti gli stakeholder della filiera”.