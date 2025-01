Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu si scusa per ‘teste di…’ in diretta

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Angelo Sotgiu si scusa per il 'teste di caz..' che ha caratterizzato L'anno che verrà, il programma in onda su Raiuno per il Capodanno 2025. A ridosso della mezzanotte, mentre il conduttore Marco Liorni completata il countdown, il membro dei Ricchi e Poveri è esploso con i fonici: "Me lo aprite il microfono, teste di caz..?", ha detto Sotgiu, ignorando ovviamente che il microfono fosse perfettamente funzionante. "Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce", ha detto oggi l'artista scusandosi per l'episodio. In diretta, prima della chiusura dello show, Liorni si è scusato con il pubblico: "Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l'ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente”. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.