Riccardo Szumski, il medico free vax che ha sbancato alle regionali in Veneto

0 minuto di lettura

Condividi

Se la vittoria del centrodestra alle regioni in Veneto poteva sembrare un risultato scontato, il voto del 23 e 24 novembre ha comunque regalato una sorpresa. Ogni tanto una storia politica emerge dove nessuno la stava cercando. Questa parte da Santa Lucia di Piave, un paese di novemila abitanti nel trevigiano. Qui, Riccardo Szumski, medico in pensione, diventato durante la pandemia un punto di riferimento per il mondo no-vax, è riuscito a ribaltare ogni pronostico: ha conquistato un seggio nel consiglio regionale, sorprendendo tutti, forse anche se stesso.

Ascolta “Aggiungi contatto” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.



Musiche su licenza Machiavelli Music.

AdKey:zP-94qNWQqj3XM

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.