Riaprono le scuole, Donnarumma (sindaco Palma Campania): «Controlli affidati ai Comuni, ma siamo allo stremo»

«Da lunedì tornano gli studenti delle superiori in presenza, sarà una prova importante per tutti, dagli istituti scolastici ai mezzi di trasporto ma il mio timore è che la mancanza di controlli alle stazioni, alle fermate dei bus e fuori alle scuole possa provocare inevitabilmente assembramenti. Eav ha scritto una lettera ai Comuni chiedendo collaborazione, ma i Comuni stanno facendo i salti mortali da un anno, a corto di personale e senza i mezzi: qualcuno dovrebbe accorgersene e aiutarli, prima di caricarli di ulteriori responsabilità». A dichiararlo è Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, che interviene sulla riapertura delle scuole in presenza dal primo febbraio.

Secondo Donnarumma: «Il vero problema delle scuole, ovviamente, è che il contagio viene da fuori, soprattutto dai mezzi di trasporto affollati, che da lunedì, per esempio, a Palma Campania torneranno a portare studenti provenienti dai territori vicini: apprezziamo che Eav abbia aumentato le corse, ma ci saremmo aspettati un piano di controlli ben strutturato e organizzato da parte della Regione e della Città Metropolitana. Invece tutto viene ancora una volta demandato ai Comuni, ai pochi mezzi e uomini che ogni ente ha, ai volontari»

