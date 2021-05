Riaperture bar e ristoranti in zona gialla: crescono gli acquisti online di mobili e accessori per allestire i dehor.

Condividi

Secondo i dati di Amazon Business, l’Horeca registra un trend di oltre il +310% di ordini effettuati nelle due settimane successive al DPCM in vigore dal 26 aprile

É l’effetto DPCM, che consente ai locali la consumazione solo negli spazi all’aperto.

Si cercano ombrelloni, gazebo e arredamento da esterni, in particolare made in Italy

Milano, 18 maggio 2021 – Nelle due settimane successive al decreto riaperture in vigore dal 26 aprile bar e ristoranti italiani in zona gialla hanno finalmente potuto riaprire le loro porte consentendo al pubblico di consumare al tavolo a pranzo e a cena, purché all’aperto. Una situazione che ha obbligato la categoria ad adeguarsi in velocità e che, secondo gli ultimi dati di Amazon Business, il negozio di Amazon dedicato alle imprese, ha visto un’improvvisa crescita degli acquisti online di mobili e accessori da dehor: oltre il 60% di vendite totali registrate sul portale nelle due settimane successive al decreto riaperture in vigore dal 26 aprile.

Un trend che segna oltre il +310% (più di 4 volte) se si guarda nello specifico agli acquisti effettuati dai soli clienti Horeca sempre nelle due settimane successive al DPCM, ad indicare una vera e propria corsa all’acquisto di ombrelloni, gazebo, arredamento da esterni per rendere i propri spazi attrattivi e adatti ad accogliere i clienti.

“Ancora una volta i processi di acquisto digitali si sono rivelati un valido strumento per rispondere ad ogni tipo di esigenza, nonché un importante alleato al fianco non solo delle grandi, ma anche delle piccole e medie imprese, e i dati delle ultime settimane di Amazon Business ne sono la prova – ha dichiarato Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business Italia – Bar e ristoranti hanno dovuto adeguarsi velocemente alla nuova regolamentazione, e per questo sono molte le attività che si sono mosse anche tramite acquisti online, per risparmiare tempo e avere la possibilità di comparare prezzi e articoli in tempi rapidi, scegliendo in molti casi il made in Italy e dando in questo modo un sostegno alla grande rete di imprese italiane presenti sul marketplace.”

Un altro trend emerso dall’analisi di Amazon Business, infatti, è che le realtà che hanno effettuato acquisti di mobili e accessori da dehor, potendo contare sui prezzi e sconti esclusivi per le aziende, opzioni di consegna veloce e gratuita con l’abbonamento Business Prime e tante altre funzionalità di fatturazione e gestione degli acquisti dedicate alle aziende. In molti casi, i clienti hanno preferito affidarsi alla fornitura Made in Italy, scegliendo brand nazionali fra i fornitori disponibili.

In particolare, i brand che hanno registrato il maggior numero di vendite nel periodo immediatamente successivo al 26 aprile sono Salmar e Biacchi, entrambe aziende italiane di articoli per esterni.

Infine, l’articolo più acquistato si rivela essere l’ombrellone a braccio retrattile, per assicurare il beneficio dell’ombra ai propri ospiti, soprattutto nei caldi mesi che ci aspettano, rivelando il crescente bisogno di adibire spazi all’aperto che siano anche e soprattutto confortevoli.

I dati dimostrano quindi una pronta reazione delle attività italiane alle nuove disposizioni emanate dal Governo e una forte volontà di ripresa a seguito dei mesi di restrizioni che avevano concesso solo i servizi d’asporto. Inoltre, sono emerse le preferenze per attrezzature di qualità e di lunga durata, segnale di adattamento a un nuovo modello dei servizi di ristorazione che si prolunghi poi nel tempo.

