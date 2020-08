Riapertura Scuole: A Napoli Il Nuovo Bianchi presenta la sua “ScuolaSicura”

Days per tutto il mese di agosto per illustrare le misure anti-Covid messe in campo

Il Nuovo Bianchi (www.ilnuovobianchi.it ), la scuola primaria e dell’infanzia paritaria rilanciata come istituto bilingue nel 2019 dagli ex alunni con il sostegno della Fondazione Grimaldi, con l’obiettivo di generare una realtà educativa d’eccellenza per la proposta formativa e, contemporaneamente, garantire la medesima educazione alle fasce meno fortunate del territorio, presenta la sua “ScuolaSicura” negli Open Days.

Su richiesta, durante tutto il mese di agosto e nei primi dieci giorni di settembre, i genitori interessati potranno visitare la scuola e vedere le misure anti-Covid messe in campo prenotandosi inviando un’email a: [email protected].

“ScuolaSicura” prevede, oltre all’applicazione delle prescrizioni indicate dal Ministero dell’Istruzione, in via prudenziale il divieto di accesso alla scuola per personale e studenti che abbiano superato i 37 gradi, e non i 37 e 5 previsti dalle normative.

I bambini che non potranno accedere in aula perchè influenzati o perchè hanno familiari in quarantena potranno seguire da casa, attraverso la piattaforma di didattica a distanza de Il Nuovo Bianchi “School at home”, in maniera simultanea agli altri bambini che partecipano in presenza.