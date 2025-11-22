Rewriters Fest, Simon (Deloitte): “nostro impegno per sostenibilità e inclusione”

0 minuto di lettura

A margine del Rewriters Fest 2025, alla Galleria Alberto Sordi di Roma, Chrystelle Simon di Deloitte spiega il senso del sostegno dell’azienda al festival: “Per noi è fondamentale e molto significativo sponsorizzare il Rewriters Fest, perché siamo impegnati a promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale nel nostro Paese”, ha detto la Diversity, Equity & Inclusion Leader di Deloitte.

