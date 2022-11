Rete di pubblica illuminazione senza manutenzione e opere pubbliche nel centro storico mai collaudate, Uniti per Baia e Latina interroga il sindaco

Condividi

Il consigliere Friello: l’amministrazione chiarisca i motivi del malfunzionamento della pubblica illuminazione nel centro storico, lo stop ai lavori iniziati alla vigilia delle elezioni ed il mancato collaudo di diverse opere pubbliche.

Continua in modo ordinato ed approfondito l’attività di controllo e verifica dell’azione amministrativa da parte del gruppo consiliare di minoranza “Uniti per Baia e Latina”.

Il consigliere comunale Vincenzo Friello, nei giorni scorsi, ha presentato una interrogazione rivolta al Sindaco sulla scarsa manutenzione della rete di Pubblica Illuminazione e sulla conclusione di alcuni lavori pubblici iniziati, completati ed in uso da parte della cittadinanza, ma mai collaudati sino ad oggi; come richiesto dal rappresentante dell’opposizione, il primo cittadino dovrà rispondere in Consiglio comunale entro i prossimi 30 giorni.

“Abbiamo chiesto al sindaco se è a conoscenza della scarsa manutenzione della rete di Pubblica illuminazione, soprattutto nella parte del centro storico, quale impresa ha realizzato i lavori di ampliamento della rete di pubblica illuminazione lungo diverse strade cittadine, ed i motivi per i quali l’opera, iniziata a ridosso delle elezioni amministrative del 2021, dopo circa un anno dall’avvio dei lavori, ancora non è stata ultimata e collaudata e messa in esercizio.

Inoltre, vogliamo conoscere i motivi per i quali i lavori del primo e del secondo lotto del recupero del Centro Storico ancora non sono stati collaudati dopo diversi anni dalla conclusione; quindi, in base quale norma, è stato concesso un congruo anticipo al collaudatore”, spiega il consigliere Friello che poi conclude:

“Chiediamo al sindaco di rendere noti i provvedimenti che si intendono adottare al fine di rendere sicure le nostre strade cittadine, con l’adeguamento funzionale dell’impianto di pubblica illuminazione ed il ripristino della sede stradale oggetto dei lavori eseguiti. Infine, crediamo sia quantomai necessario, da parte dell’Amministrazione comunale, procedere ad un serio ed efficace censimento dei lavori eseguiti e mai collaudati”, afferma il rappresentante di Uniti per Baia e Latina.