Rete antisionista in corteo a Basilica di San Paolo: “Giubileo contro genocidio e guerre”

(Adnkronos) – Decine di studenti si sono dati appuntamento questa mattina davanti alla fermata della metropolitana San Paolo di Roma per chiedere maggiore attenzione alla questione palestinese, nel giorno in cui è stata aperta la Porta Santa nella vicina Basilica. "Non voltatevi dall'altra parte, fermiamo Israele, per un Giubileo contro genocidio, massacri e guerre", si legge sul lungo striscione che i ragazzi hanno portato in corteo. Alla Rete Antisionista, creata in seguito a un'assemblea tenutasi il 9 novembre scorso, partecipano, fra le altre sigle, Rete dei comunisti, Osa, Cambiare Rotta, il Movimento degli studenti palestinesi, Associazione Palestinesi in Italia e Arci. —[email protected] (Web Info)

