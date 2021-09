Rete Aeroportuale Campana, presentato il progetto

Condividi

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha presentato questa mattina in conferenza stampa il progetto del nuovo aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del suo collegamento con Capodichino per la realizzazione della rete aeroportuale campana. Un progetto che prevede investimenti regionali di 250 milioni di euro destinati al completamento dello scalo e di ulteriori 150 milioni per il potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali. Sulla base delle previsioni di crescita dei principali vettori e associazioni internazionali che annunciano un traffico aereo in Europa raddoppiato nei prossimi 15 anni, si stima che la nuova struttura potrà arrivare a gestire circa 5 milioni di passeggeri con una crescita di traffico su tutta la rete regionale di 17,5 milioni di passeggeri all’anno.

Si tratta, ha detto De Luca, di “uno sforzo economico gigantesco, che ci consentirà di completare la metropolitana fino all’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e di far decollare finalmente questo Aeroporto. Abbiamo fatto un’operazione con Gesac, che gestisce Napoli-Capodichino: l’Aeroporto arriverà ad accogliere fino a 4-5 milioni di passeggeri l’anno. Sarà una rivoluzione”.

