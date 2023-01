Resto al Sud, a Telese Terme verrà potenziato lo sportello

Condividi

Telese Terme è uno dei 250 Comuni in Italia accreditati per fornire informazioni e assistenza sulla misura Resto al Sud, l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese e attività libero professionali da parte di under 56 nelle regioni del Mezzogiorno, gestita da Invitalia.

Proprio per questo motivo, ieri, una delegazione composta dal Sindaco, Giovanni Caporaso e dal Responsabile dello Sportello Resto al Sud per il Comune, Daniele Marra, ha partecipato all’evento di presentazione del volume “Il Mezzogiorno bello e buono” realizzato da Invitalia in collaborazione con il Gambero Rosso per evidenziare la qualità di talune iniziative finanziate, soprattutto nel settore del food. Nel corso della presentazione sono intervenuti l’A.D. Invitalia, Bernardo Mattarella, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oltre a varie personalità del mondo della cultura e dell’economia. E’, inoltre, intervenuto il Responsabile Nazionale della misura Resto al Sud, Vincenzo Durante, telesino anche lui, che ha evidenziato il successo della misura in funzione di incentivo occupazionale, oltre che di inclusione sociale e di rispetto della legalità.

Al termine dell’evento, il sindaco, Giovanni Caporaso, sin dal primo momento convinto della necessità di creare lavoro anche e soprattutto attraverso l’autoimpiego, ha manifestato la volontà di potenziare lo sportello informativo “Resto al Sud” e di dotarlo di adeguata struttura, nella quale localizzare anche lo sportello per il Microcredito (per il quale il Comune ha in corso la richiesta di accreditamento), un’Agenzia per il Lavoro per gestire il programma Garanzia Occupazione lavoratori (GOL) e la sede del costituendo Distretto Commerciale, formando, in questo modo, un vero e proprio polo per le attività produttive e l’occupazione nel contesto telesino. Sarebbe il primo nel contesto provinciale.

Il sindaco è convinto, per questa via, di offrire alla comunità che vuole intraprendere, ed ai giovani disoccupati, tutto il supporto informativo e l’assistenza tecnica che un comune può dare per trovare una stabile occupazione sul proprio territorio. Appunto: “Resto a Telese”.