Martedi 30 gennaio ore 18.00 presso la sede Regionale della Lega in Via Ferdinando del Carretto 26 Napoli Carmela Rescigno, segretario provinciale del partito, ha convocato la segreteria provinciale allargata ai coordinatori comunali per fare il punto sulle alleanze in vista delle elezioni amministrative 2024.

Sarà presente il consigliere regionale Severino Nappi, nominato di recente responsabile enti locali regionale dal commissario Regionale Claudio Durigon.

A giugno si andrà al voto nei comuni di Anacapri, Bacoli, Capri, Carbonara di Nola, Casandrino, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Comiziano, Crispano, Grumo Nevano, Liveri, Melito di Napoli, Meta, Monte di Procida, Roccarainola, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Antimo, Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carita’, Striano, Torre Annunziata, Trecase.

“Un’importante tornata elettorale nella quale la classe dirigente della Lega in provincia di Napoli è pronta a mettere a disposizione della coalizione i propri uomini migliori” dichiara Carmela Rescigno.