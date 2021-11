Report, programma di Rai 3, è sotto inchiesta

Condividi

Report e il suo conduttore sotto inchiesta. Cosa è accaduto?

“Caro Sigfrido Ranucci, adesso che attraverso la tua trasmissione hai svelato la gestione opaca del Governo sulla campagna vaccinale, ti stanno inondano di letame e ti fanno passare per un cretino. Addirittura, il Pd ha presentato un’interrogazione parlamentare e vogliono la chiusura del tuo programma.

Eppure, quelli che adesso ti criticano (soprattutto dalle parti del Pd) sono quelli che ieri ti elogiavano e ti additavano ad esempio positivo se prendevi di mira Berlusconi o la Lega di Salvini.

Come avvenne dopo la messa in onda della tua puntata sui finanziamenti russi alla Lega, la cui visione, veniva ‘caldamente consigliata’ da Fabio Fazio.

‘È incredibile – twittava Fazio – che le domande fatte non abbiano avuto risposta, incredibile la storia che racconta e che non succeda niente di conseguenza. Davvero incredibile. Guardatela e cercatela se non l’avete vista. Sigfrido Ranucci è stato bravissimo e Report è una trasmissione fondamentale.’

“Una bella inchiesta giornalistica. Ignorarla sarà difficile” diceva Paolo Gentiloni a cui si accoda Enrico Letta che diceva che ‘l’inchiesta non può passare inosservata.’ Stesso concetto ribadito da Nicola Zingaretti che complimentandosi per “la ricostruzione accurata e ben fatta” aggiungeva che ‘i fatti emersi sono inquietanti per la nostra democrazia’. Mentre Emanuele Fiano presentava un’interrogazione parlamentare per scoprire la verità sugli intrecci della Lega.

E dopo una puntata del Gennaio scorso in cui si accusava Berlusconi di essere al centro di oscure trame mafiose le reazioni erano queste.

Per Massimiliano Smeriglio, eurodeputato del Pd: ‘La trasmissione Report è un esempio di importante giornalismo d’inchiesta. La puntata di lunedì è stata una pagina giornalistica monumentale, una lezione esemplare di giornalismo d’inchiesta e di servizio pubblico. Un cono di luce su trame oscure.’

‘Con Sigrido Ranucci. Giù le zampe’ twitta il deputato dem Filippo Rossi.

Per Walter Verini, responsabile giustizia del PD: “Report è un esempio importante di giornalismo d’inchiesta. La puntata dell’altra sera è stata una pagina importante per il giornalismo pubblico radiotelevisivo. Ha fornito nuovi squarci ed elementi su vicende torbide, sulle quali tutti dovrebbero avere interesse che si faccia luce. Mi auguro che questo lavoro d’inchiesta continui, scavando nei misteri e nei depistaggi aiutando il Paese a sanare ferite ancora aperte’

Amen”

Gerardo Verolino, giornalista

Il diretto interessato “Ogni volta che tiriamo fuori temi che non si vogliono sentire, ci accusano di essere no vax. Noi abbiamo solo evidenziato un fatto come dovrebbe fare il giornalismo d’inchiesta”

Sigfrido Ranucci

Bah! Io ricordo che quando Report parlava dell’Olanda come il Paese del dumping fiscale in molti erano lì con la bava alla bocca.

Non voglio credere che Ranucci, validissimo collega, abbia sdoganato tesi no vax.