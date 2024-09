REPORT FIUME SARNO: INTERVIENE IL MINISTERO DELL’AMBIENTE. ALIBERTI: “LA VERITA’ SUL RISCHIO CANCEROGENO DEL FIUME USCIRA’ FUORI”.

0 minuto di lettura

Scafati (Sa), 03 settembre 2024 – In seguito alla denuncia inviata dal Sindaco di Scafati agli organi competenti e al Ministero dell’Ambiente relativamente a potenziali pericoli e danni per la salute umana con richiesta di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale del fiume Sarno e dei territori rivieraschi è pervenuta quest’oggi la risposta da parte di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale).

“Per i profili di competenza della scrivente Divisione, – si legge nella nota ricevuta – si trasmette, pertanto, la richiamata istanza ed

i relativi allegati all’Ispra affinché valuti, anche attraverso il Sistema a rete SNPA, la sussistenza di un danno ambientale e/o minaccia imminente di esso ed eventualmente fornisca le relative misure di prevenzione e/o ripristino che dovessero risultare necessarie, così che questo Ministero possa provvedere agli eventuali adempimenti di propria competenza ai sensi della Parte VI del D.Lgs. 152/2006”.

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Anche il Ministero si attiva dopo la nostra denuncia. La nostra battaglia non si ferma. Il nostro territorio non può continuare ad essere mortificato dall’inerzia politica: la verità uscirà fuori a dispetto di chi cerca di nasconderla”.

