Renzi. “Oggi chi vota Pd vota per Fratoianni”

“Cosa ha fatto Letta? Ha fatto un appello all’unità, poi ha tenuto fuori noi per rancore personale. E poi l’errore più grande, lasciare fuori anche Azione”.

“Sembra che la politica tutti i problemi nascano da rapporti personali, ma non è così. Si vuol far credere che i problemi tra noi e Letta nascono dal famoso campanello e dallo ‘stai sereno’. Oggi chi vota Pd vota per Fratoianni”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante dell’incontro al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca.