Renzi: “Giorgia Meloni si lamenta di fango su di lei? Solidarietà, ma prima si scusi”

“Giorgia Meloni lamenta nel nuovo libro ‘il fango gettato su di lei e sulla sua famiglia’. Piena solidarietà! Ma la Premier non sarà mai credibile sul tema finché non si scuserà pubblicamente per ciò che Fratelli d’Italia ha fatto negli anni dell’opposizione”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.

“La strumentalizzazione giustizialista, gli attacchi ai miei genitori, i comunicati contro mia moglie, le polemiche sulle vacanze di famiglia, le manifestazioni di piazza su vicende di cronaca terminate peraltro con assoluzioni -prosegue il leader di Iv-. Oggi la Premier predica bene, ma in passato i suoi hanno spesso razzolato male. Io difenderò sempre tutti i miei avversari dagli attacchi sulle vicende personali e sulle famiglie. Ma se vuole essere seria su questo tema, Giorgia Meloni scriva subito una lettera di scuse e lo faccia su carta intestata ‘Fratelli d’Italia’”.