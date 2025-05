Regioni, Cdm impugna legge Trentino su terzo mandato: Lega vota contro

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Secondo quanto si apprende, il Cdm ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento sul terzo mandato. Voto contrario della Lega in Consiglio dei ministri. Il partito di Matteo Salvini si è espresso in dissenso rispetto alla decisione del governo. "Non commento voci, fonti non ufficiali, i si dice". Risponde così all'Adnkronos, Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, alla richiesta di un commento alla notizia. “Chiaro che se dovesse esserci un’impugnativa sulla nostra legge sarà una scelta politica, legittima come lo sono tutte le scelte politiche”, aveva sottolineato Fugatti, arrivando oggi a Palazzo Ducale a Venezia per il Festival Italia delle Regioni prima della decisione del governo. Il divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale è un principio fondamentale che vincola i legislatori regionali a far data dall’adozione delle prime leggi in materia elettorale successive alla sua entrata in vigore. Con la sentenza numero 64, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, per violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f, della legge numero 165 del 2004, recante il cosiddetto divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto. —[email protected] (Web Info)

