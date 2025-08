Regione Puglia e Lum firmano il protocollo d’intesa all’ospedale Miulli

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si terrà giovedì 7 agosto alle ore 11.30, nella biblioteca dell'Ospedale 'F. Miulli' di Acquaviva delle Fonti, la firma del protocollo d'intesa fra Regione Puglia e Lum – Libera università Mediterranea 'Giuseppe Degennaro' per il regolamento dei rapporti in materia di attività sanitaria fra Università e Ssn. Il protocollo va inoltre a definire il polo didattico del Policlinico Miulli – di futura costituzione – come sede del corso di laurea in medicina e chirurgia. A officiare questa importante traguardo, interverranno: S.E. Mons. Giuseppe Russo, governatore Ospedale Miulli; Michele Emiliano, presidente Regione Puglia; Emanuele Degennaro, presidente del Consiglio di amministrazione dell’università Lum; Raffaele Piemontese, vicepresidente giunta Regione Puglia, assessore alla Sanità; Antonello Garzoni, Rettore dell’Università Lum; Vito Montanaro, direttore dipartimento salute, Regione Puglia; Mons. Domenico Laddaga, delegato del governatore dell’ospedale Miulli; Vitangelo Dattoli, direttore sanitario ospedale Miulli e responsabile dell'organismo di coordinamento e promozione dei rapporti con l'università; Antonella Rago, direttore generale dell’università Lum; Bruno Moncharmont, direttore del dipartimento di medicina e chirurgia dell’università Lum. Il protocollo d’intesa andrà a definire un quadro di collaborazione strategica per lo sviluppo congiunto di attività assistenziali, formative e di ricerca in ambito sanitario, finalizzate alla nascita del Policlinico Miulli. L’accordo si fonda su principi condivisi quali la governance integrata, la trasparenza, la legalità e la sostenibilità, garantendo l’autonomia delle istituzioni coinvolte. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

