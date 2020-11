Regione Campania: il gruppo della Lega – Covid: “De Luca dà i numeri, ma i medici lo smentiscono. Urge un Commissario serio e affidabile”

Condividi

Napoli, 07 novembre 2020 – “Siamo preoccupati per quello che accade in Campania. Il governo se ne lava le mani e De Luca non fa altro che creare confusione. Parla di miracolo, fa la conta dei morti, riferisce numeri immaginari sui posti letto, addirittura 1000 al giorno in più. Peccato che la realtà sia ben diversa. A smentirlo non siamo noi dell’opposizione ma gli stessi medici e i dirigenti sindacali dell’ANAAO-ASSOMED. Le immagini che girano in rete grazie alle inchieste di Fanpage.it confermano le nostre preoccupazioni: la sanità in Campania manca di una regia credibile, anche agli occhi degli stessi operatori sanitari. I pronto soccorso sono al collasso, il dirigente dell’azienda Ospedali dei Colli, di cui fa parte il Cotugno, ospedale di eccellenza riconosciuta nel mondo, oggi lancia l’ennesimo allarme attraverso l’agenzia ANSA “proviamo a reperire posti letto ma abbiamo ambulanze con pazienti in fila che attendono da tutta la notte…” . La gente merita rispetto e non i soliti teatrini con i “black Friday” dello sceriffo sì, ormai le dirette del venerdì cominciano a portare jella: ogni auspicio di De Luca viene puntualmente smentito dai fatti e dalla realtà. Chiediamo un Commissario serio e affidabile”. Così il capogruppo della Lega in Regione Campania Gianpiero Zinzi, insieme ai consiglieri regionali Severino Nappi e Attilio Pierro.

