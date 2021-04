Regione Campania, al via il percorso diagnostico terapeutico per i giovani affetti da autismo

Condividi

La giunta delibera un percorso diagnostico terapeutico per i giovani affetti da autismo, Oliviero scrive a De Luca: “Caserta penalizzata nonostante sia stata la prima provincia ad adottare questa tipologia di percorso”. Il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, dopo l’approvazione in giunta della delibera regionale n. 131 del 31/03/2021, riguardante “percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”, ha inviato una missiva al Governatore Vincenzo De Luca. Secondo il Presidente dell’Assemblea regionale, la delibera penalizza la provincia di Caserta che da anni si è occupata dei disturbi dello spettro autistico proprio grazie all’interessamento del Presidente Oliviero: “sono stato promotore, della sperimentazione del metodo ABA presso l’Asl di Caserta che è risultato avere grande successo nella diagnostica dell’autismo in età evolutiva”. Infatti, la provincia di Caserta è stata la prima a adottare questa tipologia di percorso e, negli ultimi anni, si è creata una rete tra Asl e associazioni: “fondamentale per il supporto diagnostico ma, e soprattutto, è stata una grande fonte di aiuto per i genitori che finora si trovano a brancolare nel buio”. Con la delibera di giunta regionale si offre un supporto al percorso diagnostico terapeutico assistenziale, dove tale supporto alle famiglie era quasi assente ma, nel contempo: “si pone una battuta di arresto in provincia di Caserta – chiarisce il Presidente Oliviero – dove erano stati fatti dei passi molto importanti e dove le famiglie ricevono veramente un grande aiuto”. Il Presidente del Consiglio regionale ha allegato alla lettera al Governatore De Luca, una serie di considerazioni che possono essere di supporto ad eliminare le criticità riscontrate ed evitare che la Provincia di Caserta non arresti il percorso già sperimentato.

