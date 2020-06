Regione, Beneduce: “Finalmente fondi per Palazzo Penne”

Condividi

“Dopo molteplici interrogazioni consiliari, sia scritte che question time, Palazzo Penne, unica testimonianza a Napoli dell’architettura civile del periodo “angioino-durazzesco”, risulta essere finalmente oggetto di un congruo stanziamento di risorse da parte della Regione, 389 mila euro, che consentirà il completamento della fase di progettazione definitiva per il restauro e la messa in sicurezza di un bene di proprietà regionale dal valore storico ed architettonico inestimabile”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale e componente dell’Ufficio di Presidenza della Campania.

“Dal 2017 ad oggi, diversi sono stati gli atti da me proposti che hanno riguardato Palazzo Penne. Il terribile stato di abbandono in cui versava e versa non è degno di un bene così prezioso. Di qui l’azione di pungolo, in Consiglio regionale, che oggi registra un primo deciso passo in avanti con l’attivazione delle risorse a valere su Jessica, lo strumento che l’Europa mette a disposizione per lo sviluppo urbano”, prosegue Beneduce.

“Ci auguriamo che da questo momento in poi i fondi strutturali destinati alla ristrutturazione del bene siano spesi rapidamente per garantire a Palazzo Penne un futuro all’altezza del suo glorioso passato, il cui inizio prende il via addirittura nel 1406”, conclude Beneduce.