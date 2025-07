Regionali in Campania, Aliberti: “Il candidato governatore sia responsabile anche in caso di sconfitta e resti a fare opposizione”

2 minuto di lettura

Lunedì, 21 Luglio – Relativamente alle dichiarazioni del coordinatore regionale Fulvio Martusciello rispetto alla possibilità di sostenere la candidatura dell’on. Cirielli alla Presidenza della Regione Campania, il Sindaco di Scafati e Presidente del partito provinciale, Pasquale Aliberti:

“Confermo e approvo la posizione espressa dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello. Noi di FI non siamo mai stati il partito dei veti e le dichiarazioni dell’on. Martusciello sono l’ ulteriore testimonianza della responsabilità che un partito moderato come FI ha sempre dimostrato. La visione del nostro coordinatore regionale è segno di maturità e voglia di fare squadra, appoggiando anche uomini che non appartengono a FI ma che possono rappresentare una risorsa per la coalizione. Sulla possibilità di una candidatura al governo della Regione Campania del Vice Ministro Cirielli, l’unica richiesta, così come affermato dal mio coordinatore regionale, è che, in caso di sconfitta del centrodestra, resti in consiglio regionale a fare opposizione e non, come già accaduto in passato, con Italo Bocchino o Stefano Caldoro entrambi di FdI, fugga dal Consiglio abbandonando la nave. Abbiamo il disperato bisogno di iniziare un grande lavoro sul territorio per far risalire dalle ceneri una regione che è sprofondata totalmente soprattutto sulla Sanità, sui fondi europei e sui trasporti. Abbiamo l’esigenza di ricostruire una sinergia con le piccole realtà e con gli amministratori locali che sono in grande difficoltà, anche in caso di sconfitta. Pertanto, abbiamo la necessità di un candidato che abbia il senso della responsabilità di restare in consiglio regionale a guidare l’opposizione. L’idea dell’on. Martusciello, che approvo in pieno, sarebbe un’ottima visione anche per la prospettiva: parlo delle amministrative o dei prossimi appuntamenti elettorali che vanno oltre le regionali”.

