‘Regional Digital Transformation Community’ al via i lavori in Campania

Regione Campania e Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta per i servizi alle impese e alla Pubblica Amministrazione

“Una giornata importante che vede insieme tutti i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione digitale. Con il Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, che fa parte della rete degli EDIH – European Digital Innovation, prende il via la collaborazione allargata per lavorare insieme in open innovaotion e condividere gli strumenti, le opportunità e le competenze”. Cosi l’assessore regionale Valeria Fascione, a margine della riunione di costituzione della Regional Digital Transformation Community volya valorizzare l’ecosistema e assicurare la transizione digitale delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

“Con questa iniziativa – ha sottolineato l’assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup- si garantisce un contributo ulteriore al consolidamento dell’ecosistema digitale, al quale la Regione sta lavorando con iniziative concrete. La mission è valorizzare sempre di più il partenariato pubblico/privato, mettendo insieme le risorse nazionali e quelle europee, le occasioni del Pnrr con le iniziative dei privati. Un gioco di squadra per promuovere lo sviluppo del territorio, sostenere le imprese e diffondere le competenze digitali”.

“La Regional Digital Transformation Community ha l’obiettivo di favorire la cooperazione e la collaborazione fra tutti gli attori dell’ecosistema digitale. L’obiettivo è supportare la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese, della Pubblica Amministrazione” ha detto Edoardo Imperiale che è Coordinatore del Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta e che ha, con l’assessore, fortemente voluto l’incontro.

“Una ottima risposta delle Università, degli incubatori certificati, dei Distretti tecnologici, degli Enti di Ricerca, delle banche ed operatori del venture capital. Metteremo a fattore comune programmi regionali, nazionali ed europei, grazie alla collaborazione istituzionale con la Regione e con il Governo che ha partecipato con il Ministero del Made in Italy”.

L’incontro al Campania Digital Innovation Hub, che e’ capofila del progetto europeo P.R.I.D.E. “Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta” in partnership con il Consorzio “Meditech – Mediterranean Competence Center 4 Innovation“, il “CerICT – Centro Regionale di Competenza nell’ICT” e ad “ICAR- Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni” del CNR.

All’incontro, fra gli altri, il prorettore della Università Vanvitelli, Luigi Maffei, il professore Bruno Siciliano, Presidente del Polo Trasferimento Tecnologico della Robotica, la dottoressa Francesca Ottier di Cdp Venture Capital, il professore Antonio Pescape’ Resposabile della Terza Missione della Universita Federico II di Napoli, ed ancora il Presidente di Citta della Scienza, Riccardo Villari, ed il direttore generale di Sviluppo Campania, Fortunato Polizio.