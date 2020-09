Referendum, Prodi: “Il sì ha vinto bene, ma non ha stravinto.”

Condividi

L’ex premier Romano Prodi, ha commentato l’esito del voto questa mattina a Bologna a margine di un incontro organizzato dall’agenzia Cooperare con Libera terra.

“Il sì ha vinto bene, ma non ha stravinto. Come sapete, io ho votato no. E le mie preoccupazioni non sono diminuite, perché immediatamente si è fatto subito appello a una riforma elettorale proporzionale”. Secondo il professore ora serve “una spinta verso una riforma elettorale e delle istituzioni che dia stabilità al Paese. Speriamo che nonostante il si’, questo avvenga”.

Per quanto riguarda le regionali “sono andate inaspettatamente bene”. Dalle urne esce “un invito ad aiutare la stabilità del governo, ci sono molte cose da fare e quindi la stabilità è importante”.

E sul risultato di Matteo Salvini, infine: “Mi sembra che più che una battuta d’arresto, la sua sia una marcia indietro”.

loading...