Referendum, Landini: “Obiettivo non raggiunto, c’è crisi democratica evidente”

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Sui referendum "il nostro obiettivo era raggiungere il quorum, non lo abbiamo raggiunto, quindi quella che speravamo fosse una giornata di vittoria non la festeggiamo". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini commentando i risultati del voto al centro congressi Frentani a Roma, sede del comitato promotore dei quesiti sul lavoro. "Non abbiamo raggiunto l'obiettivo del quorum, bisogna dire come stanno le cose" ma "non era un obiettivo politico" e quindi "non abbiamo cambiato idea. Il risultato con questo strumento non lo abbiamo raggiunto ma non cambieremo la nostra strategia, non abbiamo cambiato idea. Anzi, siccome questi temi dovranno essere oggetto nei prossimi giorni di un confronto con il governo e con le associazioni industriali, ripeto: non abbiamo cambiato idea e per una organizzazione come la nostra poter verificare che ci sono quasi 15 milioni di persone che hanno votato è una base iniziale che ci dice che siamo sulla strada buona per affrontare i problemi", sottolinea Landini. "Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, in un paese in cui c'è una crisi democratica evidente, assumere la questione della democrazia e della partecipazione come elemento centrale. Lo abbiamo e consideriamo questa esperienza molto importante" e "un investimento, un inizio di un lavoro che non può assolutamente terminare", ha detto ancora. "I disagi e le problematiche del Paese – ha aggiunto Landini – ci impegnano a continuare questa battaglia, c'è bisogno di continuare questa azione sindacale utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia in termini contrattuali si in termini di mobilitazione". Per il segretario Cgil, "sono state settimane e mesi che mi hanno insegnato che un sindacato deve tornare a imparare ad ascoltare i disagi e i problemi profondissimi che ci sono in questo paese". Il numero delle persone che hanno votato "rappresenta – continua Landini – una base di partenza importantissima e questo ci pone la necessità di impegnarci ancora di più, anche con il necessario cambiamento che questo comporta in termini di coerenza della nostra azione e di allargamento di alleanze e relazioni". "C'è chi ha scelto di non discutere arrivando addirittura a invitare le persone a non andare a votare senza mai confrontarsi nel merito delle questioni poste. Hanno tentato di far diventare questo referendum un voto contro il governo ma non è stata una scelta nostra", le parole del segretario. "Abbiamo sempre detto che questo non era un voto politico o contro il governo, ma che era un voto per cambiare leggi balorde", continua Landini. "Siamo nel pieno di una crisi democratica e dentro una crisi del lavoro senza precedenti, e il fatto che anziché discutere si sia evitato il confronto diretto giocando sul non andare a votare e cercando di farlo passare per un voto contro il governo, on è una responsabilità nostra ma una scelta di cui abbiamo preso atto". Fare un passo indietro dopo l'esito dei referendum? "Ma non ci penso neanche lontanamente, non è oggetto di discussione. Tutto questo percorso la Cgil l'ha fatto insieme, c'è sempre stata una discussione collettiva, non c'è nessuno che decide per gli altri, tutte le decisioni che prendiamo sono collettive", la replica del segretario Cgil. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.