Reddito di cittadinanza. Truffa allo Stato e ai cittadini onesti

Il reddito di cittadinanza percepito illecitamente da camorristi, parcheggiatori abusivi, truffatori e rapinatori: a Napoli e provincia sono 2.441 le persone che lo percepivano senza averne diritto.

“Mi stupisce sempre che, chi è in sistematicamente prima fila a chiedere le manette per gli evasori, non avanzi mai analoghe richieste per i truffatori.

Eppure, percepire con carte false il reddito di cittadinanza pagato con i soldi degli altri cittadini è grave tanto quanto (e in certo senso più grave ancora) di non pagare agli altri cittadini con carte false le tasse sui propri redditi.”

Enrico Zanetti

Di Maio potrebbe restituire di tasca sua i soldi. Lui è l’artefice del reddito di cittadinanza e lui chiedeva ai suoi avversari politici, ora alleati, di essere “onesti”.

“I Carabinieri trovano 4839 abusi del reddito di cittadinanza. I giornali li chiamano “furbetti” ma sono truffatori che danneggiano lo Stato e i cittadini che davvero hanno bisogno di aiuto. Grazie Carabinieri. Ora speriamo che la Magistratura si muova rapidamente.”

Carlo Cottarelli

Si sapeva cosa sarebbe accaduto con questi redditi dati a cavolo, ora cascano tutti dal pero.

“48 milioni di euro in tre anni finiti nelle tasche sbagliate: è il dato clamoroso diffuso oggi dai carabinieri su chi ha percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. E grazie alla maxi operazione di oggi sono stati scoperti 2500 percettori irregolari e tra di loro ci sono anche camorristi, parcheggiatori abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero. Draghi persevera nell’errore e continua a sostenere il rdc e lo ha rifinanziato in manovra. Fratelli d’Italia non ha mai votato questa follia targata M5S-Pd e continuerà a sostenere l’abolizione di questa misura insensata, che mette sullo stesso piano dell’assistenza chi può lavorare e chi non può farlo e finisce nelle mani di chi non ne ha diritto.”

Giorgia Meloni

A quanto pare l’illegalità non è affatto finita…

“Oltre 20 milioni di euro percepiti indebitamente da proprietari di case e beni di lusso tra cui barche e Ferrari. Il Reddito di Cittadinanza è una misura inutile che non porta benefici all’economia. Bisogna utilizzare queste risorse per abbassare il costo del lavoro e incentivare le imprese ad assumere giovani, per aumentare le pensioni degli oltre 3 milioni di disabili che ci sono in Italia. Le misure di sostegno esistono e vanno solo rafforzate, la povertà non si contrasta con il Reddito di Cittadinanza ma con il lavoro.”

Antonio Tajani, Forza Italia

Inoltre…

“C’è chi ha in garage una Ferrari, chi possiede una barca o più di un appartamento. Non mancano nemmeno camorristi, rapinatori, parcheggiatori abusivi. Non certo i requisiti ideali per ricevere aiuto dallo Stato, ma così funziona il reddito di cittadinanza.

Solo negli ultimi giorni sono 4839 le irregolarità scoperte dalla Guardia di Finanza in 5 regioni. Una truffa vera e propria che ci costa decine di milioni di euro.

Non era così con il reddito di inclusione da noi approvato e che esisteva prima della famosa “abolizione della povertà” da parte dei grillini di Conte. La mediazione degli assistenti sociali serviva proprio ad evitare la maggior parte di queste truffe.”

Ettore Rosato, Italia Viva

I grillini vantavano onestà, ma ogni giorno viene fuori la loro incompetenza. Un’incompetenza che ha creato solo danni al Paese.

“Ancora uno scandalo: il reddito di cittadinanza anche a chi aveva la Ferrari. L’ennesimo capolavoro dei Cinque Stelle. E la chiamavano Onestà.”

Matteo Renzi

È uno scandalo. Si dicano le cose come stanno.

“Reddito di cittadinanza a camorristi, parcheggiatori abusivi, truffatori, rapinatori, possessori di Ferrari, di appartamenti, di autonoleggi.

Le Forze dell’Ordine hanno scovato furbetti in ben cinque Regioni: ora sono accusati di truffa ai danni dello Stato.”

Matteo Salvini

” Dei 57 arrestati nel maxi blitz antidroga ‘Nemesi’ dei carabinieri della Compagnia di Palermo ‘San Lorenzo’ 34 percepivano il reddito di cittadinanza.

I 5 Stelle hanno oggettivamente abolito la povertà. Degli spacciatori.”

Vittorio Sgarbi

I cittadini onesti, truffati e presi in giro dai 5 Stelle.