Reddito di cittadinanza, quale futuro? Se ne parla nel Talk “La Notizia in Comune”

Giovedì 27 ottobre alle ore 23 su Canale 8 e venerdì 29 in replica alle 8 il programma di approfondimento targato Max Adv

Dopo le dichiarazioni del Neo Premier Giorgia Meloni, che preludono alla riforma della misura in vigore dal 2019, in studio ospiti dell’associazionismo, delle imprese, del volontariato sociale, dei sindacati e della politica

Reddito di cittadinanza: quale futuro? Questo il tema al centro della seconda puntata del talk televisivo prodotto dalla Max Adv di Massimiliano Triassi e coordinato della redazione giornalistica de “La Notizia in Comune”. La puntata andrà in onda sull’emittente regionale Canale 8 (14 del digitale terrestre) giovedì 27 ottobre alle ore 23.00 e in replica venerdì 28 ottobre alle ore 08.00. Dopo le dichiarazioni del neo Presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, che preludono ad una riforma della misura nazionale in vigore dal 2019, con la giornalista Matilde Andolfo, che conduce la trasmissione, si discuterà, nella prima parte del talk, del reddito di cittadinanza e dei suoi risvolti sociali. In studio ci saranno: Padre Franco Esposito (responsabile pastorale carceraria diocesi Napoli), Anna Riccardi (Fondazione Famiglia di Maria), Diego Borrelli (imprenditore), Armando Olivieri (Responsabile Nazionale CAF Fenalca Isee e prestazioni sociali). La seconda parte della trasmissione vedrà protagonista il dibattito sul futuro del reddito di cittadinanza. Ne parleranno Carmela Auriemma (deputato Movimento Cinque stelle), Alfonso Gifuni (direttivo Fratelli d’Italia Napoli) e Osvaldo Barba (Segreteria SLC CGIL Napoli). In studio anche Nicola Spanò (Redazione La Notizia in Comune). Previsto un collegamento via skype con gli operai della Dema Spa.