Reddito di cittadinanza : dall’ assistenzialismo alla truffa ai danni dello Stato e riciclaggio .

Le forme di assistenzialismo ai cittadini in precarie condizioni economiche non hanno prodotto in Italia il risultato prospettato dall’ allora ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio . Cosa e’ accaduto ai destinatari del reddito di cittadinanza ? Innanzitutto le prospettive occupazionali non sono andate a buon fine a causa di una sempre piu’ lontana riforma economica e fiscale per cui questi soggetti si ritroveranno ben presto senza ancora di salvataggio . Giungono da piu’ regioni notizie relative al riciclaggio del reddito di cittadinanza nei tempi di un anno a questa parte , cosa che ha scatenato un florido commercio e avviato attivita’ illegali . Gli organi inquirenti dichiarano la prevedibilita’ del compimento di questo reato soprattutto nei tempi dell’ emergenza Covid-19 .

