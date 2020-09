Recovery Found: per Sabrina Pesce un opportunità per i disabili

Condividi

Promuovere i diritti e il benessere delle persone disabili è una delle priorità di Sabrina Pesce, candidata alle elezioni regionali per Italia Viva a sostegno di Vincenzo De Luca. <<I disabili sono persone che hanno diritti come tutti>> afferma Sabrina Pesce.

Per la candidata di Italia Viva i Recovery Found oltre che un volano per la gestione dei problemi della disabilità sono anche un occasione per nuovi posti di lavoro: <<Oggi abbiamo una grande occasione, saranno infatti, stanziati fondi del Recovery Found anche a sostegno della sanità. Le regioni avranno un grande ruolo nella gestione di questi fondi che andranno anche a garantire maggiori diritti ai disabili – continua – Questi fondi possono essere il volano per una migliore gestione dei problemi della disabilità creando addirittura posti di lavoro con nuove figure professionali per gli stessi disabili. Questo tema deve essere affrontato non solo a livello nazionale ma anche regionale e territoriale, creando un ufficio che faccia da braccio operativo con l’ osservatorio nazionale e che possa svolgere una funzione costante sul territorio>> fa sapere la candidata di Italia Viva.

