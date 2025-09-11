Recensione – Il Melodramma di Pietro Metastasio, il Primato del Testo

2 minuto di lettura

Un saggio di Luca Lupoli tra storia, musica e parola poetica

Un’opera imprescindibile per studiosi e appassionati

Pubblicato nel 2024 da Pagine Editore, Il Melodramma di Pietro Metastasio, il Primato del Testo di Luca Lupoli si impone come uno dei contributi più significativi e recenti sulla figura del grande poeta cesareo.

Il volume ha attirato l’attenzione della critica per la capacità di coniugare rigore filologico e chiarezza divulgativa, offrendo una lettura nuova e stimolante della produzione metastasiana.

La forza del testo nella drammaturgia musicale

Lupoli affronta un tema centrale: il primato del testo poetico nel melodramma settecentesco.

Attraverso un’analisi dettagliata dei carteggi e delle fonti, l’autore ricostruisce il vero e proprio “laboratorio di scrittura” di Metastasio, individuando i principi teorici che hanno contribuito a definire una autentica teoria metastasiana del testo per musica.

Il saggio non si limita a un’analisi storica, ma apre una riflessione più ampia sul rapporto tra parola e musica, mostrando come la drammaturgia metastasiana abbia influenzato, in epoche successive, giganti come Verdi, Wagner e Puccini.

Una ricerca condotta con metodo e passione

Un valore aggiunto del volume è la cura delle ricerche bibliografiche e delle fonti, affidata al soprano M° Olga De Maio, che ha affiancato l’autore nell’indagine filologica e documentaria.

La prefazione è firmata dal Prof. Ettore Massarese, mentre il Prof. Giuseppe De Maio ha contribuito con un inquadramento critico di grande spessore.

Questa pluralità di voci rende il libro non solo un saggio, ma un vero e proprio progetto collettivo di ricerca e divulgazione.

Presentazioni e accoglienza

Il libro è stato presentato ufficialmente a Napoli, nel luglio 2024 presso il Maschio Angioino, in un evento che ha visto la partecipazione di studiosi, musicisti e appassionati di teatro musicale.

Successivamente, un’ulteriore presentazione al Mondadori Megastore Napoli – Galleria ha consolidato la sua visibilità nel circuito editoriale e culturale della città e nel luglio 2024, la prestigiosa presentazione e accoglienza presso la storica Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, uno dei luoghi simbolo della musica italiana ed europea.

Entrambi gli appuntamenti hanno riscosso consensi unanimi, confermando l’interesse suscitato dal volume per la solidità del metodo e la freschezza dell’approccio.

Dove reperirlo

Il volume è disponibile nei principali circuiti editoriali, sia in libreria che online:

Amazon

IBS, Mondadori Store, Libraccio, Hoepli

Pagine Editore

Un testo per il presente e per il futuro

Il Melodramma di Pietro Metastasio, il Primato del Testo è molto più di un semplice volume di studi: rappresenta un manuale illuminante, capace di guidare tanto i ricercatori quanto gli appassionati in un viaggio tra poesia, musica e drammaturgia.

La visione di Luca Lupoli restituisce a Metastasio la sua centralità non solo come poeta del Settecento, ma come riformatore capace di parlare ancora oggi attraverso la forza della parola che diventa musica.

