Recensione – ‘Bang Bank’, i Ditelo Voi fanno colpo sul pubblico con lo spettacolo che presto sarà film

Da spettacolo teatrale a film che il pubblico potrà ammirare dal 3 gennaio su Prime Video. I Ditelo Voi hanno inaugurato le feste ed il cartellone del Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, con “Bang Bank”, la commedia surreale e divertente piena di contaminazione di generi.

Il trio composto da Lello Ferrante, Domenico Manfredi e Francesco De Fraia, continua a confermarsi promettente. Dal 1995 ad oggi, ha conservato un modo tutto proprio di fare comicità. La risata esilarante è fluida grazie al loro modo di intendere l’arte del risum movere e calza a pennello con la loro complicità che rende anche Bang Bank, uno spettacolo pieno di humor e colpi di scena.

L’improponibile paradosso dell’eventualità del caso si ripropone in questo spettacolo che dal 26 al 28 dicembre è ad Arzano. Così in ciò che accade nella Deutsche Bank, i tre protagonisti del malcapitato evento conseguenziale alla negazione di ben due prestiti bancari, incarnano speranze e delusioni che si nascondono dietro la concessione o diniego di denaro.

Il direttore di una banca, un ostaggio che si è visto rifiutare il prestito di 500mila euro per aprire un chioschetto in luogo esotico ed un nipote disperato che aveva chiesto, da vero analfabeta, un prestito di 5mila euro per far stare meglio la nonnina ultranovantenne malata, si scontrano e confrontano dietro la logica di potere delle banche.

I tre saranno però uniti da un analogo destino: dovranno imparare a riemergere non solo dalle macerie della banca, ma dal triste e probabile futuro carcerario che potrebbe imprigionare le loro vite per sempre.

Nonostante la risata la faccia da padrona da inizio a fine spettacolo, I Ditelo Voi celano dietro la paradossale vicenda bancaria, il vero colpo di scena della commedia che “fa l’occasione morto”, parafrasando il titolo dello spettacolo.

La rocambolesca vicenda viene suggellata nelle maschere espressive dei tre attori che si fanno mimo plasmante della storia raccontata sulle tavole del palcoscenico. Ogni smorfia o posa scenica è carica della sua intensità che lascia il pubblico empatizzare non solo con il narrato, ma soprattutto con gli attori a cui non si può che conferire merito di bravura.

L’affiatato trio adesso è pronto a regalare la propria vis comica anche in pellicola cinematografica. Intanto a teatro miete gradimento ed allieta il pubblico di Arzano, in modo festoso, accompagnandolo verso la fine dell’anno con buonumore e voglia di evasione.

“Dopo esserci cimentati con la Black Comedy e l’Horror, ci è sembrato naturale puntare il nostro sguardo surreal-popolare su un genere capace di offrire numerosi spunti su temi sociali e inesauribili situazioni esilaranti: l’Heist Movie. Dopo averne testato il potenziale drammaturgico e comico sulle tavole del palcoscenico, abbiamo deciso di lavorare all’adattamento cinematografico, forti dell’ottimo riscontro di pubblico ricevuto dal nostro precedente film, “Tre uomini e un fantasma”, così I Ditelo Voi annunciano la trasposizione cinematografica della piéce di successo.

Nel cast figureranno insieme al trio comico partenopeo, anche Martina Stella, Antonella Morea e Mario Porfito.