(Adnkronos) – “Il tema Esg è fondamentale per la filiera del real estate e lo è da anni: ciò che credo sia importante è valorizzare il contributo che la filiera dà in termini di impatto ambientale e valore sociale alle comunità”. Lo spiega Matteo Callegari, head of research di Confindustria Assoimmobiliare, a margine del panel 'I criteri Esg nella catena del valore: metodologie a confronto', svoltosi durante la seconda giornata della decima edizione di ReBuild, la fiera dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, al Centro congressi di Riva del Garda. “La definizione dei criteri è il passo necessario: in questo il real estate non è riuscito a fare emergere i valori che rappresentava in termini di impatto nella qualità della vita delle persone e delle attività quotidiane. Noi dobbiamo vedere la definizione di questi criteri come un modo per fare emergere il vero valore della filiera che ha sull’impatto sulla vita di tutti noi”, conclude Callegari. —[email protected] (Web Info)

