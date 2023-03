REBECCA è il nuovo singolo di ELEONORA ELETTRA

Condividi

É in uscita venerdì 31 marzo 2023 in distribuzione Artist First il nuovo singolo firmato da Eleonora Elettra, alter ego della riminese doc Eleonora Zanotti. Un nuovo capitolo che segue “Non riesco”, e che nuovamente unisce un’anima pop ad atmosfere più tormentate, un mondo in cui si ritroveranno tutte quelle persone che si fanno troppe domande. Al contrario di ciò che si può pensare leggendo il titolo, non parla di una persona, ma di una sindrome. La sindrome di Rebecca è la gelosia retroattiva, qualcosa di molto comune ma che fa star male tante persone.

Mi sono immaginata di essere nella testa di una ragazza che mentre guarda la persona che ama, pensa a tutte le storie precedenti che questa persona ha avuto. Questa ragazza teme il confronto, ha paura di non essere unica, è alla continua ricerca di pretesti per farsi male da sola. Ma alla fine, anche se fidarsi troppo non è mai la cosa giusta, deve imparare a lasciarsi andare davanti alle emozioni e non mettersi i bastoni tra le ruote. A volte pensare troppo è un male e ci fa perdere per strada le emozioni più belle.

“Domani, al resto pensiamo domani” sono le parole ripetute diverse volte nel ritornello, volutamente dal sound allegro e giocoso. Il ritornello smorza la pesantezza dei pensieri e ci invita a godere di ogni singolo momento con più leggerezza.

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3M4REGb

PRODUTTORE: Gianluca Morelli (Deck Lab)

MUSICA:

Testo: Eleonora Zanotti

Musica: Eleonora Zanotti/ Luca Arduini

Chitarra: Luca Arduini

Batteria: Pasquale Montuori

Basso: Rodolfo Valdifiori

Tastiera e Sinth: Enrico Giannini

Cori: Eleonora Zanotti/Luca Arduini

COPERTINA: Luca Arduini

BIO:

Eleonora Elettra, nome d’arte di Eleonora Zanotti, riminese doc, ha 25 anni ed è una studentessa universitaria di lingue orientali. Inizia a cantare per passione in cover band funk, rock, soul dall’età di 18 anni, fino a quando il suo amore per ogni forma di musica la spinge a voler iniziare a comporre. É stata finalista dei concorsi “Incanto” nel 2016 a Morciano e “Mimì Sarà” nel 2019 (concorso dedicato a Mia Martini) a Milano.

Sale sul podio come Seconda classificata al “Festival di Rimini” tenutosi al teatro Galli di Rimini nel 2019. Sempre nel 2019 è stata ospite alla Milano fashion week presso lo showroom di Alysi, brand di moda contemporaneo, eclettico e raffinato. Nello stesso anno ha presentato alcuni brani per lo stand di Gaudenzi Guitars alla Milano music week.

Ha all’attivo tre singoli: “Quanto di noi sono io” uscito il 22 settembre 2020 e “Ora che non ho” uscito il 2 aprile 2021. Prodotti entrambi da Gianluca Morelli Deck Lab (membro fondatore dei Landlord), per Luppolo Dischi. Il 6 ottobre 2022 esce il suo terzo singolo “Non riesco“.

Eleonora Elettra compie un viaggio all’interno del proprio essere, ricerca continuamente risposte, indaga sulle relazioni umane, cercando di portare nel suo viaggio anche l’ascoltatore. Tutto ciò è incorniciato da sonorità varie folk – indie che si muovono fino al soul, il genere che l’ha fatta innamorare della musica.

https://www.instagram.com/eleonoraelettra_/