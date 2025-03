realme 14 Pro scatena l’innovazione al MWC

1 minuto di lettura

Mentre il Mobile World Congress di Barcellona inaugura l'edizione del 2025, realme si prepara a stupire il pubblico con la presentazione ufficiale del realme 14 Pro. realme, il marchio di smartphone che, secondo i dati di Counterpoint Research del terzo trimestre del 2024, si è consolidato tra i primi quattro a livello mondiale per il terzo trimestre consecutivo, con lo slogan "La tecnologia guida. Lo stile domina", è pronta a fare il suo debutto sorprendente al MWC 2025. L'evento servirà non solo a svelare il primo smartphone al mondo sensibile al freddo che cambia colore, ma anche a mostrare il forte impegno del brand nell'innovazione tecnologica e nel design unico, particolarmente apprezzato dal pubblico giovane. Quest'anno, realme introduce il 14 Pro, nato dalla collaborazione con il rinomato studio di design industriale Valeur Designers. La Serie 14 Pro non solo presenta un'inconfondibile texture perlata e una tecnica innovativa di cambio colore in funzione della temperatura, ma vanta anche un display seamless quadricurvo e il primo sistema di fotocamera del settore con triplo flash. "La collaborazione con Valeur Designers ha elevato l'estetica e la funzionalità degli smartphone realme a nuovi livelli", afferma Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme. "La serie 14 Pro incarna perfettamente la nostra filosofia di design 'Autentico e innovativo', combinando tecnologie all'avanguardia con elementi di design unici."

Inoltre, realme presenterà le sue ultime innovazioni AI, sviluppate nel laboratorio realme NEXT AI, che promettono di migliorare le interazioni e le prestazioni della fotocamera con funzioni intelligenti. La Serie 14 Pro, dotata di una batteria da 6000 mAh, rispetta anche le nuove normative dell'Unione Europea, promuovendo efficienza energetica e sostenibilità con un imballaggio privo di plastica e un design inclusivo. —[email protected] (Web Info)

