Real Madrid-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Obiettivo 'remuntada' per il Real Madrid. I Blancos ospitano l'Arsenal oggi, mercoledì 16 aprile, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I Gunners arrivano al Bernabeu forti del 3-0 maturato all'andata grazie alla doppietta di Rice su punizione e al gol di Mikel Merino. La sfida tra Real Madrid e Arsenal è in programma oggi, mercoledì 16 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Garcia; Modric, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Merino. All. Arteta Real Madrid-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su TV8. Il match sarà disponibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sul sito web di TVB. —[email protected] (Web Info)

