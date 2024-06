Re Carlo e il desiderio di vedere Archie e Lilibet, cosa sta pensando di fare

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Re Carlo III sta valutando un viaggio ufficiale negli Stati Uniti nel pieno delle tensioni con il principe Harry, desideroso di incontrare i nipotini Archie e Lilibet. Il sovrano starebbe esplorando la possibilità di un viaggio nel tentativo di affrontare il disaccordo familiare in corso, viaggio che richiederebbe un'ampia preparazione e pianificazione. Ma una volta superate queste sfide, re Carlo vorrebbe sicuramente incontrare Archie e Lillibet, figli di Harry e Meghan, che vivono in California. Il sovrano ha visto Lilibet solo una volta e desidererebbe vedere Archie più spesso. Secondo l'esperto e autore reale Tom Quinn, "Carlo ha discusso di una visita ufficiale negli Stati Uniti in un futuro, e non c'è dubbio che se andasse avanti con questo piano farebbe in tempo a visitare il figlio più giovane e i nipoti". —internazionale/[email protected] (Web Info)

