Rc auto ai massimi storici, sempre più italiani pagano a rate

Rc auto sempre più cara. L’indice di costo, elaborato da Ania su dati Istat, ha iniziato a crescere vertiginosamente a inizio 2023 e ha toccato a giugno 2024 un picco storico. L’indice, il cui valore era stato fissato a 100 nel giugno 2003, ha raggiunto un valore di 136,3, superando nettamente il precedente massimo di fine 2012 di 133,9. L’aumento dei premi Rc Auto è confermato anche dai dati dell’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it: a luglio 2024 registra infatti un premio medio Rc Auto di 461,6 euro, in crescita del 27,6% sullo stesso mese del 2022. Questo incremento dei prezzi ha portato sempre più assicurati a ricorrere alle offerte rateizzabili. L’Osservatorio assicurativo a luglio 2024 registra infatti una percentuale di preventivi salvati con pagamento a rate del 25,6%, in netta crescita sul dato di luglio 2022 (19%). Segugio.it ha svolto un’analisi su preventivi reali per valutare il costo della rateizzazione del premio Rc Auto, basandosi sulla migliore offerta che presenti sia il pagamento annuale che mensile. Una donna di 40 anni residente in provincia di Bari pagherebbe per una Lancia Ypsilon 521,7 euro nella soluzione annuale oppure 46,7 euro al mese (per un totale di 560,3 euro l’anno) per la stessa offerta, con un costo della rateizzazione pari al 7,4%. In media chi ricorre a un’offerta a rate paga circa il 10% in più, a parità di condizioni, rispetto a chi paga in un’unica soluzione, ma il costo varia a seconda del caso, passando da un minimo del 7,4% ad un massimo del 15%. —[email protected] (Web Info)

