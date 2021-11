Rating Campania, Nappi (Lega): caro De Luca quando smetterai di mistificare la verità?

Condividi

“Oggi Vincenzo De Luca, evidentemente sperando di distrarre dal delicato tema ‘Sistema Salerno’, festeggia la ‘promozione’ della Campania nel rating finanziario. Omette però di dire che la ‘promozione’ ottenuta riporta la Campania al medesimo livello, in cui si attestava quando l’ha ereditata, dopo anni in cui la nostra regione era stata addirittura declassata. Il governatore spera che le persone ignorino che si tratta comunque di una posizione molto modesta, di quelle per le quali Moody’s ‘sconsiglia’ gli investimenti. Insomma, un ‘bel tacere’ sarebbe stato più adatto”. Lo dichiara Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.