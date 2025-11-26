Rapporto ‘Io sono cultura’: nel 2024 cresce impatto economico generato da attività culturali 

0 minuto di lettura

Condividi

Si è tenuta oggi a Roma la presentazione della XV edizione del rapporto ‘Io sono cultura’, realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne e Deloitte con la collaborazione dell’Istituto per il credito sportivo e culturale, Fondazione Fitzcarraldo, Fornasetti e con il patrocinio del ministero della Cultura. Secondo il report, cultura e creatività generano complessivamente un valore aggiunto per circa 302,9 miliardi di euro – equivalenti al 15,5% della ricchezza complessiva del Paese – circa 113 dei quali in modo diretto e i restanti indirettamente. Uno dei temi centrali per il settore è oggi quello delle competenze e della ricerca di professionisti in grado di abbinare competenze digital e green con skills trasversali come il problem solving e la capacità di lavorare in gruppo.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.