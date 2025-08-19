Rapper Nisi dopo stop a concerto: “Non sono un criminale, io massacrato”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Sono amareggiato. Mi stanno massacrando per una serata che dovevo fare a Naro, in una piazza per un evento pubblico. Ma il sindaco non ha voluto. Non sono l'unico che canta queste canzoni. Sto leggendo degli articoli su cose del passato. Mi state diffamando. Vi dovete vergognare, Io non ho nulla contro le forze dell'ordine. Anzi, io le ammiro per ciò che fanno. Questo è il mio personaggio, il mio stile. Sono un ragazzo pulito, ho 18 anni e non ho mai avuto problemi con la giustizia. Mai avuto una denuncia. Non sono un criminale". Sono le parole di Samuele Nisi, giovane rapper che ieri sera si sarebbe dovuto esibire in un concerto pubblico a Naro, in provincia di Agrigento. Evento annullato dopo lo stop del sindaco. "Non è persona gradita, inneggia alla criminalità, ho già contattato l'associazione ed è stato subito congedato", ha detto Milco Dalacchi, primo cittadino narese. "Non interverrà perché non è gradito al sindaco e all'amministrazione comunale. Sono stato chiaro, qualora ci fossero state delle insistenze, ma non ce ne sono state, avrei bloccato la serata". E così il concerto è stato annullato. Il rapper diciottenne è originario di Lentini (Siracusa) e da tempo spopola sul web e i social. In uno dei suoi ultimi video Nisi parla di soldi facili, omertà, vita criminale, disprezzo dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine. Ma ora lui dice che è il suo "personaggio". "Io mi sono creato da solo, da quando avevo 9 anni – dice ancora – Mesi fa mi ero impegnato affinché nei prossimi brani miglioravo il linguaggio. Infatti la mia ultima uscita non c'entra nulla con i brani precedenti. Io non ho nulla contro la legge e non sono un criminale". E conclude: "Grazie alle persone che mi stanno difendendo". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

