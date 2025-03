Ramadan, iniziato il mese di digiuno e preghiera

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' iniziato per milioni di musulmani nel mondo il mese di Ramadan. Oggi è il primo giorno di digiuno e preghiera. Il mese di Ramadan è il nono del calendario lunare islamico. La maggior parte dei musulmani digiuna dalle prime luci dell'alba (fajr) fino al tramonto completo del sole (maghrib). L'interruzione del digiuno (iftar) viene preceduta da una breve preghiera. In Iran, patria dello sciismo, sarà domani il primo giorno del mese di Ramadan. Nella Striscia di Gaza l'inizio del Ramadan coincide con la fine della prima fase della fragile tregua dopo mesi di conflitto tra Israele e Hamas, scoppiato con l'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. In Libano il Ramadan inizia dopo mesi di ostilità tra Israele e Hezbollah. Per la Siria è il primo Ramadan del dopo-Assad. Nel mondo i musulmani sono circa 1,9 miliardi. Vivono per lo più in Indonesia, India, Pakistan e Bangladesh. In Italia, secondo l'Unione delle Comunità islamiche, sono oltre 2,5 milioni. L'ultimo giorno di Ramadan si celebra l'Eid al-Fitr. —internazionale/[email protected] (Web Info)

