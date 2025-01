Rai, prosegue lo stallo in Vigilanza: maggioranza diserta

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Prosegue lo stallo in commissione di Vigilanza Rai, dove anche questa mattina la maggioranza non si è presentata alla convocazione dell'assemblea plenaria, facendo mancare il numero legale. Si tratta dell'ennesimo nulla di fatto per il voto a maggioranza qualificata dei due terzi che servirebbe a rendere effettiva la nomina della presidente Rai in pectore, Simona Agnes. Una nuova fumata nera annunciata, visto che nell'ufficio di presidenza la maggioranza è rimasta granitica sulla necessità che le opposizioni convergano sul nome di Agnes. E dunque continueranno a disertare le convocazioni per il voto, fino a quando l'opposizione non garantirà una convergenza. Questo per evitare di esporre la presidente in pectore ad una bocciatura. E mentre l'opposizione protesta per l'assenza della maggioranza, secondo diversi analisti, l'accordo sulla presidenza Rai si sbloccherà solo con un accordo più ampio che potrebbe coinvolgere le nomine Rai delle prossime settimane (un primo Cda post ferie natalizie è convocato per il 29 gennaio) ma anche l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Nella seduta di questa mattina, convocata per il voto sul calendario delle attività ordinarie (a partire dall'audizione dell'amministratore delegato) nel tentativo di far ripartire i lavori della bicamerale, anche a prescindere dal voto sul presidente, erano presenti per le opposizioni, a quanto apprende l’Adnkronos, Stefano Graziano e Ouidad Bakkali (Pd), Dario Carotenuto e Dolores Bevilacqua (M5S), Angelo Bonelli (Avs), Maria Elena Boschi e Dafne Musolino (IV). Data la situazione di stallo, che non ha permesso questa mattina nemmeno il voto sul calendario, la Presidente della commissione di Vigilanza Barbara Floridia ha annunciato che scriverà una lettera ai presidenti di Camera e Senato, per denunciare la situazione e chiedere un intervento per porvi rimedio. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.