Rai, l’ad Sergio non d’accordo su sospensione ‘Noos’

(Adnkronos) – Roberto Sergio non avrebbe sospeso 'Noos' dopo gli ultimi dati di ascolto. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, l’amministratore delegato della Rai non era a conoscenza della decisione ed è saltato dalla sedia quando lo è venuto a sapere. Al settimo piano di viale Mazzini, Sergio avrebbe ribadito a tutti "la sua contrarietà a scelte che impongono alla Rai di inseguire 'soltanto' i risultati dell’audience". L'ad Rai ha, in effetti, ribadito in più occasioni- l’ultima alla presentazione dei nuovi palinsesti della Rai a Napoli- come le logiche del servizio pubblico siano diverse da quelle delle televisioni private. Secondo quanto si apprende, dopo aver appreso la notizia del posticipo del programma condotto da Alberto Angela Sergio avrebbe detto a più riprese ai suoi "che l'azienda dovrebbe essere contenta del 5% di un programma come 'Noos'". La sospensione della trasmissione è stata spiegata in una nota dalla stessa Rai, che afferma di aver preso la decisione "per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela", evitandogli lo scontro diretto con gli ascolti record di 'Temptation Island'. —[email protected] (Web Info)

