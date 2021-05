Rai, Laboccetta: 194 curricula per posti gia’ assegnati. Draghi scegliera’ esterni o interni per le due poltrone apicali?

Condividi

“194 curricula. E’ un numero esorbitante se si considera che esso racchiude gli innumerevoli aspiranti per il ruolo di consigliere di consiglio di amministrazione Rai.

Viene da chiedersi quale sarà il criterio. Se una vera e propria selezione per meriti, il che implicherebbe che questi curricula venissero letti attentamente a uno a uno, oppure se gia’ i nomi sono stati fatti nelle segrete stanze con i soliti e purtroppo noti compromessi al ribasso della mediocrazia e per le due cariche apicali, ad e presidente, si vocifera che si pescherà al di fuori di questi nomi. Sarebbe interessante capire se chi guiderà una delle aziende strategiche di questo Paese e con le risorse interne più brillanti, verra’ da Draghi selezionato tra gli interni o gli esterni alla galassia Rai. Sarebbe bello capire quali mondi ci siano dietro alle opzioni. Finora abbiamo visto una Rai fiacca al vertice, una Rai che marcia col freno a mano tirato. Ci piacerebbe che venissero scelte due personalità che credano davvero alla vocazione della Rai come servizio pubblico e nomi per il cda di professionisti seri e affermati che possano essere di valore aggiunto. Fra quei nomi ce ne stanno. Attendiamo fiduciosi di leggere i nomi giusti”. Lo dichiara l’ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud.

