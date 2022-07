Rai. Aidr: complimenti alla giornalista Spadorcia per la nomina a vice direttore Tg2

Condividi

Alla giornalista Maria Antonietta Spadorcia i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro. Così in una nota l’associazione Aidr, in merito

alla recente nomina della giornalista, già caporedattore Rai del Tg2, come vice direttore della testata giornalistica.

“La dottoressa Spadorcia, valida professionista – continua in una nota l’associazione Aidr- ha saputo dimostrare negli anni un’attenta

conoscenza e analisi delle tematiche legate alla digitalizzazione e ai nuovi media. Nel ringraziarla ancora del suo prezioso contributo in

occasione di convegni e seminari, promossi dalla nostra associazione- le formuliamo i nostri migliori auguri.”