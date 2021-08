Rai 2: Anna Capasso ritorna a “Leggerissima estate”

Condividi

Dopo essere già stata ospite lo scorso 18 agosto con la sua ultima e ascoltatissima hit “Ballo da sola” (https://annacapasso.lnk.to/BalloDaSola), domani, mercoledì 1° settembre, la cantante e attrice Anna Capasso torna ad esibirsi a “Leggerissima estate”, il programma condotto da Samantha Togni e Fabrizio Rocca in onda alle 23:45 su Rai2. In questa occasione la poliedrica artista presenterà il suo precedente brano dal titolo “Bye Bye” (https://AnnaCapasso.lnk.to/BYEBYE), scritto dalla stessa Anna Capasso insieme a Massimo D’Ambra e Vincenzo Sperlongano, e prodotto da Massimo D’Ambra, che affronta il tema delle “relazioni tossiche”, in cui uno dei partner è succube dell’atteggiamento narcisistico dell’altro. L’artista invita gli ascoltatori a slegarsi da tali situazioni e ad allontanare le persone negative dalla loro vita.

«Per questa canzone ho cercato un testo e delle sonorità universali, in modo da poter raggiungere più persone possibili – racconta Anna Capasso – Penso che in tantissimi possano immedesimarsi in “Bye Bye”, per questo motivo ci tengo a far comprendere che in qualsiasi rapporto sentimentale deve esserci il rispetto reciproco. Ho deciso di utilizzare toni spensierati e ritmi estivi per trasmettere energia positiva».

Prima di approdare a “Leggerissima estate” su Rai2, Anna Capasso in tv è stata ospite, in veste di vocal coach, del programma “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino sempre sul secondo canale della Rai. Anna Capasso, tra le vincitrici dell’ultima edizione del “Premio Lidya Cottone” ritirato alla Camera di Commercio di Napoli, è stata tra i protagonisti del “Pride 2021” con Arisa, Pamela Prati, Paola Turci e Vladimir Luxuria. L’artista si è esibita anche alla 19ª edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival, dedicata al mare e all’ambiente, davanti a una platea composta da celebrità internazionali come Tony Renis, presidente onorario della manifestazione, Bobby Moresco, Trudie Styler, moglie di Sting e affermata produttrice e Paul Haggis. Tra le star presenti alla kermesse anche Sting.

