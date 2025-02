Ragusa, teneva in casa il cadavere della madre morta nel 2023: infermiere denunciato per truffa

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ha tenuto per due anni nella sua casa di Comiso, in provincia di Ragusa, il cadavere della madre 96enne. Per questo un infermiere di 58 anni è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata. A scoprire il corpo è stata, nel pomeriggio di oggi, 4 febbraio, la polizia. Nell'appartamento in pieno centro gli agenti sono arrivati dopo la segnalazione di un furto in atto. Giunti sul posto, però, il 58enne, proprietario della casa, ha smentito la notizia. Non c'era stato alcun furto. L'ispezione dei locali, però, ha consentito agli agenti di fare la macabra scoperta: in camera da letto c'era il cadavere dell'anziana in avanzato stato di decomposizione. Agli agenti l’uomo ha riferito che il corpo era quello della madre morta a marzo del 2023 per cause naturali. Elementi che sono stati confermati dal medico legale intervenuto per i rilievi. Per il 58enne è così scattata la denuncia. —[email protected] (Web Info)

