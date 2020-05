Raffy protagonista su Tik Tok con il nuovo singolo “TIKI TIKI”

Condividi

Con il suo nuovo singolo “TIKI TIKI”, che ha superato anche le 650mila visualizzazioni su Youtube, Raffy conferma di cercare sempre un sound internazionale, volendo lanciare anche un segnale di positività e di rinascita.

Da un po’ di tempo a questa parte il brano ha preso piede anche su Tik Tok, dove migliaia di ragazzi cantano e ballano proprio “Tiki Tiki”, confermando il successo per la giovanissima cantautrice italo-romena. Non è da meno anche il profilo instagram che vanta oltre 14mila followers.

Da Marzo Raffy è presente anche nelle principali classifiche indipendenti radiofoniche.

Il testo di questo coinvolgente reggaeton è stato scritto da Andrea Gallo, autore di “Eva” di Mina e Celentano, dalla stessa Raffy e da Costi Ionita, che ha curato arrangiamento e musica (multi platinum, Billboard hot 100 producer, Grammy nominated).

Raffy: -Il mio sogno più grande è sempre stato emozionare le persone e renderle felici ascoltando la mia musica, piano piano i miei sogni si realizzano e sono felicissima di vedere che le persone fanno video mentre ballano cantano e si divertono con i miei pezzi, ho lanciato una Challange su Tik tok dove ballavo Tiki Tiki e dopo una settimana già centinaia di persone avevano fatto video con la mia canzone ero al settimo cielo perché sono I Fans che creano gli artisti, e io spero di far innamorare tutti della mia musica, perché queste sono soddisfazioni indescrivibili-.

Il videoclip è stato diretto da Alex Ceausu, è stato girato a Bucarest negli studios Kentauros Media.

L’artista, di recente ha ottenuto un ottimo risultato sia in Italia, entrando nella Top 5 della classifica emergenti web, sia in Romania dove è molto seguita. Grazie al brano Al Chiringuito è stata anche ospite all’evento “Miss Grand Prix”, andato in onda anche su Rete 4 e su TgCom.

https://vm.tiktok.com/WUaQT2/

https://www.instagram.com/raffytheartist

https://www.facebook.com/RaffyTheArtist/