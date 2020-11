Rafforzato a Benevento il dispositivo di prevenzione contro i furti

A Benevento parte un piano integrato di controlli di Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza per far fronte all’incremento dei reati contro il patrimonio registrato, negli ultimi tempi, sul territorio provinciale. La decisione è stata presa ieri nel corso di una riunione tecnica di coordinamento delle Forze dell’ordine, in videoconferenza, presieduta dal prefetto Francesco Antonio Cappetta.

Il questore Luigi Bonagura, tenuto anche conto della disponibilità della Guardia di finanza al concorso del pronto intervento, ha assicurato l’integrazione dei servizi con le pattuglie del Commissariato di P.S. di Telese Terme oltre che le consuete misure nel territorio del capoluogo.

Il comandante provinciale dei carabinieri Germano Passafiume, pur evidenziando che il numero dei furti su base annuale risulta pressoché costante, ha comunicato di aver già disposto l’intensificazione della vigilanza soprattutto in orario serale.

I servizi di vigilanza del territorio, così come programmati, dovranno essere indirizzati anche al controllo del rispetto delle misure nazionali e regionali di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.