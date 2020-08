Raffaella Zagaria: “Italia Viva sarà decisiva per la vittoria”

Condividi

“Dice il vero Matteo Renzi quando afferma che saremo decisivi per la vittoria di Vincenzo De Luca, ma saremo decisivi anche dopo la vittoria”, afferma in una nota stampa Raffaella Zagaria, candidata di Italia Viva al Consiglio regionale.



“Dopo la vittoria elettorale sarà il tempo dell’amministrazione ed è in questa fase che dovremo essere ancor più decisivi. I cittadini che hanno riposto la loro fiducia scegliendo di votarci, aspetteranno delle risposte semplici e chiare e, allo stesso modo, sarà importante essere concreti senza immaginare un futuro impossibile da realizzare. Per questo – continua Zagaria – chiedo di scrivere un programma elettorale composto di pochi ed importanti punti da realizzare nell’immediato, programma sottoscritto da tutte le forze politiche che sostengono il presidente De Luca, in una sorta di patto di sangue per il rilancio della Provincia di Caserta e della Campania.”

